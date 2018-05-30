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﻿電車加價至2.6元 遊客票價不變

2018-05-30 列印
　　電車加價！行政會議批准電車加價，新收費成人每程由二元三角加至為二元六角，加幅達一成三；三至十一歲小童及六十五歲或以上長者票價均上調一角，新收費分別為一元三角及一元二角；月票則由二百元加至二百二十元；而遊客票售價則維持不變。

　　電車公司去年向政府申請加價，政府發言人指，電車公司對上一次加價已是七年前，在面對其他公共交通工具競爭，電車乘客量持續下跌，車費收入減少。

　　而過去七年雖錄得盈利，但亦持續減少，如不加價，今年起利潤會下跌至少百分之二點六。

　　電車公司計劃未來數年投入一億一千萬元改善服務，當局認為加幅對通脹影響輕微。

　　香港電車對加價申請獲批表示歡迎，指新票價生效後，電車仍是全港最經濟實惠的交通工具，並會繼續提升服務，包括保養及更新工程。

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