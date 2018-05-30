﻿美股中段跌393點

新一屆特區政府開局較好，這個良好的勢頭持續，在過去幾個月體現在立法會撥款效率上，政府多項民生和基建撥款申請均順利通過，惠及市民，符合社會需要。現在離立法會暑期休會尚有兩個多月，公眾期望議員在重要議題上緊貼主流民意，盡快作出決定，不要蹉跎歲月。 特首林鄭月娥在今年三月發出呼籲，指她很擔心今屆立法會審議撥款的進度，隨後她與不同派別議員見面，希望加速處理與民生相關、有逼切性的項目，最後同意以先易後難的方式，重新排序各項撥款申請，交由工務小組和財委會審議。過去兩個多月下來，終見成果。 議員在工務小組通過總值六百八十億元的工程計劃，包括醫院等重要基建；亦在財委會直接通過一百一十三億元...

2018-05-30