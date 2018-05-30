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﻿美股中段跌393點

2018-05-30 列印
　　美國股市本周首個交易日中段急挫，杜指報二四三五九點，跌三百九十三點；納指則報七三八六點，跌四十七點。滙控美國預託證券價格見七十五點六八港元，跌零點二二港元；騰訊則見四百點二一港元，跌一點七九港元。紐約期金報每盎司一千三百零二美元，跌一點七美元；紐約期油則報每桶六十六點二七美元，跌一點六一美元。
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