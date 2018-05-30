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﻿博物館節料30萬人次入場

2018-05-30 列印
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　　「香港博物館節二○一八」將於六月二十三日至七月八日舉行，今年主題為「博物館輸入中……」，希望向觀眾「輸出」博物館豐富及多元化的資訊，亦可「輸入」觀眾意見，預計入場人次達三十萬。

長衫與南音派對

  其中為回應香港首份非物質文化遺產代表作名錄而設的開幕特備活動「驚艷－－長衫 X 南音派對」，屆時除有南音傳承人「一才鑼鼓」獻唱之外，亦有形象顧問劉天蘭分享長衫的美學。

　　此外，文化博物館及科學館亦配合博物館節推出兩大重點展覽，包括以著名設計師李永銓創作理念為主題的李永銓「玩•物•作」設計展。

  另外，科學館「超越天空」展覽，當中有大量互動裝置，更獲飛行服務隊借出定翼機展出。

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