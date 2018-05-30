﻿博物館節料30萬人次入場

長衫與南音派對
其中為回應香港首份非物質文化遺產代表作名錄而設的開幕特備活動「驚艷－－長衫 X 南音派對」，屆時除有南音傳承人「一才鑼鼓」獻唱之外，亦有形象顧問劉天蘭分享長衫的美學。
此外，文化博物館及科學館亦配合博物館節推出兩大重點展覽，包括以著名設計師李永銓創作理念為主題的李永銓「玩•物•作」設計展。
另外，科學館「超越天空」展覽，當中有大量互動裝置，更獲飛行服務隊借出定翼機展出。
上周三兩名悍賊閃電劫走海港城一家珠寶店價值五百萬元的鑽飾，警方調查後，過去兩日在油麻地拘捕兩名男子，起回全部贓物。據悉，其中一名疑犯為六十歲的何X成，他有珠寶大盜之稱，上世紀八十及九十年代糾黨械劫十八...
2018-05-30
台灣繼日前拳擊教練殺死女友並分屍七袋後，周一晚間台北中山北路又發生情殺案，曾任「17直播」女主播的二十六歲邱姓女子遭二十七歲廖姓男友持水果刀殺害，身中四刀不治。 據報，警方前晚七時許接報到邱姓女子住處，發現醉醺醺的廖男，倒臥的邱姓女子背部有兩處刀傷及手臂共四處傷，送院搶救不治。警方逮捕廖男，在牀邊查扣一把沾血的水果刀，由於廖男喝醉，無法作供。警方發現廖男袋裏放着遺書，兩張半的篇幅寫滿對邱女的怨恨，指她早就沉迷於牛郎店。昨午廖男接受問話時，有指他崩潰自殘，又哭訴不是故意作案，希望被判死刑。廖男供稱，他跟邱女拍拖後，發現她從事色情工作，又與牛郎糾纏不清，女方提出分手。事發當晚他...
2018-05-30
正當美國和北韓官員為「翻生」於六月十二日在新加坡舉行的美朝峰會進行斡旋之際，昨有消息指金正恩將於下周六（六月九日）到青島，特金會星洲舉行前跟中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京會面。 中國國家主席習近平今年親自主持的第二場外交大事「上海合作組織峰會」，將於六月九日至十日在青島登場。國務委員兼外交部長王毅宣佈，結合青島峰會，與會的俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯及伊朗總統將會順道訪問中國，並與其他有關國家領導人舉行雙邊會見，即是說俄羅斯總統普京也會出席。 昨日中國人權民運中心引述消息指，金正恩將與習近平和普京在六月九日進行會談。 有指，金正恩早前在大連與習近平進行第二次會面，從大連乘高...
2018-05-30
豪宅市場近期表現不俗，其中港島東半山屋苑交投更錄得明顯增加，但業主相當惜售，議價空間不大，當中樂活道錄得樂活臺有3房單位在零議價下，以約2600萬元獲承接；另錄得渣甸山慧景園有低層戶，業主反價18萬元...
2018-05-30
美股周二早段跟隨外圍走低，杜指初段曾跌234點，見24518點；標指和納指亦跌0.7%和0.3%。意大利和西班牙的政局不穩，引發投資者拋售該地國債和歐羅，同時，美國總統特朗普表示下月會向中國總值500...
2018-05-30
今屆世界盃主辦國俄羅斯今晚熱身賽將遠征奧地利，力圖提升狀態。不過該隊向來於友賽表現不濟，相反奧地利自去年十月起於各賽事保持全勝，配合今季演出穩定的射手阿拿奧杜域，有力輕鬆取勝延續勇態，一於直取主勝及補飛兩球半入球大。（香港時間周四凌晨2:45開賽） 俄羅斯為備戰下月開鑼的世盃決賽周，今晚將會與奧地利拍跳。 阿拿奧杜域腳風順 然而該隊近期的友賽成績慘不忍睹，過去六仗僅得一勝兩和三負，加上射手迪斯尤巴自一七年起未嚐替俄羅斯士哥，今仗難有勝望。 雖然奧地利無緣今屆世盃，不過他們於友賽仍會全力以赴，近三場悉數奏捷。況且，陣中鋒將阿拿奧杜域今季在英超為韋斯咸入十一球，近兩場友...
2018-05-30
韓國起亞（Kia）代理早前在Ritz Carlton酒店舉行大型發佈會，主角包括全新Stonic 1.0T入門玩樂車，以及新版Stinger GT-line 2.0T後驅房跑車。文、圖：彭志揚 ...
2018-05-30
42歲嘅李璨琛(Sam)與時裝設計師太太梁志瑩(Pae)於2012年拉埋天窗，結婚多年恨仔恨到發燒。去年李太終於首度佗B，小公主元元今年3月25日出世，Sam榮升人父，撞正醉駕罪成，被判社服令及停牌1...
2018-05-30
新一屆特區政府開局較好，這個良好的勢頭持續，在過去幾個月體現在立法會撥款效率上，政府多項民生和基建撥款申請均順利通過，惠及市民，符合社會需要。現在離立法會暑期休會尚有兩個多月，公眾期望議員在重要議題上緊貼主流民意，盡快作出決定，不要蹉跎歲月。 特首林鄭月娥在今年三月發出呼籲，指她很擔心今屆立法會審議撥款的進度，隨後她與不同派別議員見面，希望加速處理與民生相關、有逼切性的項目，最後同意以先易後難的方式，重新排序各項撥款申請，交由工務小組和財委會審議。過去兩個多月下來，終見成果。 議員在工務小組通過總值六百八十億元的工程計劃，包括醫院等重要基建；亦在財委會直接通過一百一十三億元...
2018-05-30
今次賽事的焦點除了有莫潘之爭外，最引人注目的，是一向在泥戰成績出眾的石廄有七駒配了梁家俊。當大部分人都在推敲七駒中哪一匹是真命天子時，筆者較在意的，反而是梁家俊並沒揀騎石廄馬的第二場。 第二場四班一八...
2018-05-30