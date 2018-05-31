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﻿政商界盛事 下月獅城設宴 李柱銘兒 莎莎千金 周末拉埋天窗

2018-05-31 列印
郭詩雅(右)
李祖詒
■莎莎國際控股主席郭少明伉儷（中）的長女郭詩慧（右）○八年與陳振邦（左）結婚，幼女郭詩雅（右二）周六出嫁。
■李柱銘獨子李祖詒（左三）年前成為大狀時，與父母合照。他早年留英回港，工作年半後決心繼承父業。
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        民主黨創黨主席李柱銘的兒子李祖詒（Joseph）好事近，他與「化妝品王國」莎莎國際控股主席郭少明幼女郭詩雅（Kitty）蜜運成功，周末在港行禮，兩人近日派帖，邀請城中一批名人下月中飛新加坡參加兩人婚宴，成為政商界美事！

        早排已傳出李祖詒與郭詩雅拍拖的消息。最新消息稱，兩人結束愛情跑步，訂於本周六拉埋天窗，在聖母無原罪主教座堂行禮，而下月十五日則假新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店（Capella Singapore）舉行婚宴。兩人父親，一個是政界元老級人物，一個是化妝品大王，不少政經界名人近日已收到喜帖。

聖母無原罪主教座堂行禮

　　李祖詒是資深大律師李柱銘的獨子，自幼獲悉心栽培，早年在英國名男校溫切斯特公學（Winchester College）畢業後，在當地修讀法律，其後回港工作，年半後決心繼承父業，再返英國完成法律課程。他實習期間曾參與一些大案，例如皇后碼頭司法覆核、民間電台司法覆核案等。

　　○八年四月，李祖詒正式成為執業大律師，處理過很多廣受矚目的案件，其中在一一年義助馬尼拉人質事件生還者易小玲和陳國柱，入稟向菲律賓政府索償；一四年八月壹傳媒集團主席黎智英涉嫌向政黨捐款受查期間，李祖詒亦為律師團成員之一。

　　準新娘郭詩雅，是莎莎國際控股（178）主席及行政總裁郭少明的幼女，她曾就讀名女校聖保祿中學及加拿大小花學院（Little Flower Academy），隨後入讀英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia），是「美麗寶貝」 及「美麗寶寶」馬主。

親家郭少明伉儷身家百億

　　資料顯示，莎莎主要股東分別是「Sunrise Height Incorporated」及「Green Ravine Limited」，持股量分別佔已發行股份百分之四十八點八四及十四點一八，郭少明夫婦則擁有兩公司各半股權。換言之，郭少明夫婦持有莎莎約十九億四千六百萬股，市值達九十九億六千三百八十萬元。
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