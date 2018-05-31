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﻿馬丁與兒共事　政見卻不同

2018-05-31 列印
　　李柱銘有份創立民主黨及其前身港同盟，自一九八五年起他當選立法局議員，並一直連任，直至二○○八年才淡出政壇，在泛民主派的地位舉足輕重。李柱銘曾與兒子李祖詒以父子檔出庭，處理案件；但是，年初大律師公會舉行改選，父子卻打對台，反映二人政治取向，並不一樣。

大律師公會改選時打對台

　　大律師公會一月中旬舉行換屆改選，尋求連任的林定國，遭有「人權大狀」稱號的資深大律師戴啟思挑戰，戴啟思跟資深大律師駱應淦、港大法律學院教授陳文敏、大律師沈士文等五人合組名單，獲得李柱銘支持。不過，李祖詒卻出現在林定國的名單上，競逐執委一職，認為林定國能帶領同業向前，堅守及捍衛法治；最終李祖詒以四十票之差落選，不敵大律師石書銘，而林定國亦未能連任。
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