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﻿【小一放榜】13份叩門必備文件

2018-05-31 列印
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　　18/19學年的小一統一派位結果，將於6月2日（星期六）公布，派不到心儀學校的家長可在限期前到心儀學校叩門，記得帶齊以下文件呀！請登入https://goo.gl/wYCNZy
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