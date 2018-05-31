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﻿美股中段升295點

2018-05-31 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二四六五六點，升二百九十五點；納指則報七四六八點，升七十二點。滙控美國預託證券價格見七十六點三三港元，升一點三八港元；騰訊則見三百九十八點三六港元，升三點三六港元。

  紐約期金報每盎司一千三百零七點二美元，升三點一美元；紐約期油則報每桶六十八點三五美元，升一點六二美元。
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