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﻿受傷野鴿漁護署送檢途中死亡

2018-05-31 列印
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　　尖沙咀鬧市有「稀客」現身，一隻胸部腫脹的灰色野鴿，昨早約十一時突然出現在梳士巴利道星光行對開，由於其外形奇特，瞬間吸引了大批市民圍觀，有途人更誤以為是貓頭鷹誤闖鬧市，恐有萬一，於是報警求助。

　　警方接報到場後，發現野鴿舉止怪異，疑牠受傷或身上有病，於是通知漁護署人員到場處理，將野鴿檢走。漁護署發言人回覆本報查詢時指，該野鴿原本計劃被送往動物管理中心檢查，惟到埗後發現已死亡。署方人員會抽取樣本，進行禽流感病毒化驗及驗明死因。

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