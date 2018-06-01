﻿旺暴案 十人成罪成 首被告重囚51個月

前年旺角騷亂案，十一名示威者涉及向警員掟磚及毀壞警車，被控觸犯暴動、襲警、刑事毀壞等，除早前已於提訊階段棄保潛逃的女被告李倩怡外，當中十人暴動罪名成立，首被告莫嘉濤昨天被重判監禁四年三個月，另八人被判入獄二十八至四十五個月不等。法官強調，法庭要以保護公眾利益為大前提，審判時不會考慮被告的政治信念。



十名被告年齡介乎十九至七十二歲，昨離開荔枝角收押所並由囚車押送到法院，其中案發時只得十七歲的首被告莫嘉濤兩項暴動罪、一項襲警及一項刑事毁壞罪成，被判監四年三個月。其餘八名被告全數被裁定暴動罪成，分別獲判監二十八至四十五個月。



至於十九歲第十被告葉梓豐同樣暴動罪成，判處羈留教導所十八至二十四個月，如表現良好獲釋後，亦再接受由懲教署一年監管。 案情指，多名被告前年二月九日凌晨在旺角山東街、豉油街等地參與非法集結，期間向警方投擲磚頭、燒垃圾桶及追打警員至倒地，事件除了令一輛警車損毀，招至政府損失二萬六千多元外，亦導致四十七名警員受傷。



八人分別監禁28月至45月



時任總督察陳偉基庭上擔任證人時形容，示威者掟磚「好似落雨咁」，致其身體多處被擊須縫針治理，左手無名指骨折，被評為百分之一的永久傷殘。庭上披露，警署女警長洪佩思的右手掌骨及右手中指骨折，造成百分之一點五永久傷殘。



官斥襲警無法無天



法官郭偉健判刑時指，首被告莫嘉濤的罪行嚴重，無法無天，主動攻擊警方防線，即使其犯案時只有十七歲，判入教導所仍不足以反映他的刑責，更會發放錯誤信息，令人以為年輕人就可為所欲為表示，因而作出重判。



法官郭偉健又指，案件雖聲稱是為支持無牌小販於農曆新年的販賣行為，以表達對政府如中港政策等不滿，但法庭審判時不會加入政治討論或批評理念的對錯，亦不會考慮暴動發生的背景及被告的心態，只會考慮案件的暴力程度及破壞社會安寧的輕重；強調法庭要以保護公眾利益為大前提，須判處具阻嚇性的刑罰，以防止各被告再犯或引致其他人士盲目跟從以身試法。