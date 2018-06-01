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﻿美股中段跌209點

2018-06-01 列印
　　美國周四股市中段下挫，杜指報二四四五七點，跌二百零九點；納指則報七四七○點，升七點。滙控美國預託證券價格見七十五點七四港元，跌零點二一港元；騰訊則見三百九十九點○四港元，跌零點一六港元。

  紐約期金報每盎司一千三百零五點五美元，跌一美元；紐約期油則報每桶六十七點一一美元，跌一點一美元。

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