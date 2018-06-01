﻿﻿弱勢社群助人自助﻿ ﻿買好餸一條龍服務﻿

一次幫鄰居婆婆買餸的經歷，催生麥慧嫻創立社企「好餸」的念頭。她製作的餸菜包，講求安全，期望協助香港人重尋健康飲食；她的員工，有低學歷婦女、智障及視障人士，只為幫助弱勢社群覓得工作。她向政府基金求助，卻苦無援手。堅守兩年，她依然深信「好餸」仍有曙光：「我們只缺知名度，我希望未來找到認同我們理念的人，支持我們。」



社企「好餸」的由來，源於三年前麥慧嫻（Eva）一次幫鄰居婆婆買餸的經歷。家住馬灣，如果嫌棄超市肉菜不夠新鮮，就要到青衣荃灣購買，「我見老人家對手不舒服，於是順便幫她買餸。」結果，這位婆婆幫她「好事傳千里」，為她建立幫人買餸的形象，不少街坊隨後問她：「你是不是專門幫人買餸？」她於是建立網上團購群組，惠及街坊，殊不知，又有非馬灣人在網上留言問：「不是馬灣送不送？」令她發現商機。



Eva經營兩家琴行二十二年，不愁衣食，無必要以新生意「搵銀」，她於一六年中創立「好餸」，只為經營社企：「我知道很多弱勢社群要找工作很難，我希望藉着幫人買餸的生意，令他們有一份工作。」她於是申請成為社企，並在視障、智障團體會址開招聘會請人。她曾聘請一名僅餘四成視力的男子兼職送貨，結果這次工作履歷，令對方獲速遞公司聘請，令Eva深受鼓舞，「原來我的付出，真是幫到弱勢社群。」



要香港人食好餸，單單幫手「買餸」並不足夠，經營初期，有老人家向Eva反映：「我關節痛，切不到菜。」又有年輕人說：「你幫我買餸，但我不懂煮餸啊。」她將產品升級，變成份為一至兩人份、三至四人份的餸菜包，以宮保雞丁餸菜包為例，顧客落單後將收到以真空包裝，配料齊備且預先切好的餸菜包，包裝袋上更印有QR Code，只要用手機掃描，即可連結煮食教學影片。



講求健康及安全



Eva眼中的好餸，除了要求色香味，更講求健康及安全。她於是要求食材供應商要有優質認證，而食材運到其加工場後，更會以電解還原水清洗，去除殘餘農藥及防腐劑，更找來營養師為食譜把關，確保食物健康。



「好餸」助人，但Eva要找人幫忙注資其社企，卻遇上重重難關。她曾申請政府的基金，對方以「不想資助你做蝕本生意」為由拒絕；她向私人機構求助，被嫌其公司已獲社企認證，賺不了大錢而拒絕。Eva在斥資三十萬元成立加工場後，目前每月均要倒貼數萬元支持公司營運：「我感受到無NGO支持，自資經營的社企，在申請基金資助的困難，但我的設備經已齊備，為甚麼不給我一個機會？」



心灰意冷之際，Eva終獲得私人資助，亦有好友組成智囊團，為「好餸」發展把脈，令她重燃希望。「好餸」未來將主打將軍澳及元朗兩區，並在部份私人屋苑設立電子販賣機，既可即時落單，亦收宣傳功效。Eva深信「好餸」仍有一線曙光：「我見到我的構想幫到有需要的人，也幫到人的健康，我不介意繼續掏腰包，因為『好餸』結業，之前的投資及心血都白費了。」



