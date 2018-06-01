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﻿《星島》今日送《食玩王》 醒你暑假歐遊至Hit攻略

2018-06-01 列印
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　　唔經唔覺又到六月，大家有冇計劃嚟緊暑假去邊度玩呢？今年係「世界盃年」，世盃決賽周會喺俄羅斯上演，屆時好多球迷都會遠赴俄羅斯睇波，鄰近歐洲地區亦勢必成為旅遊熱點，所以今日出版嘅《食玩王》就以「暑假歐遊至Hit攻略」為主題，為大家精選多個嶄新暑假歐遊好去處。除咗俄羅斯，仲有近年人氣急升嘅冰島，以及多個北歐地區嘅漂亮城市，又會為大家推介巴爾幹半島上嘅克羅地亞、波斯尼亞和黑塞哥維那等國嘅嶄新景點、希臘嘅愛琴海純美小島，以及西班牙多個位於小城鎮嘅世界遺產，無論你係咪世盃迷，歐洲總有一處值得去玩去闖嘅好地方。記得買今日《星島日報》睇附送嘅《食玩王》做定功課，暑假向歐洲進發啦！掃描QR code買報仲可以慳兩蚊㗎！

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