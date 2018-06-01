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﻿接受電話輔導 23%人成功戒煙

2018-06-01 列印
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　　昨日為「世界無煙日」，港大李嘉誠醫學院青少年戒煙熱線最新數據指，前年十二月至今年三月期間，已為二百八十一名青少年提供電話戒煙輔導，當中兩成三接受半年輔導後成功戒煙，兩成六成功將煙量減少一半。接受戒煙輔導的年輕人中，開始吸煙的平均年齡為十五歲，四成最初的抑鬱症狀水平高於標準，五成半更同時有飲酒習慣。

　　港大戒煙熱線表示，提高煙稅有助減少吸煙人口，但本港煙草稅只佔零售價格六成七，未達世衞建議的七成半，建議政府大幅提高煙草稅一倍，並將多收的稅收用於戒煙服務；又建議煙包上的警示提升為全煙害警示包裝，及將煙草銷售年齡提高至二十一歲等。

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