港大戒煙熱線表示，提高煙稅有助減少吸煙人口，但本港煙草稅只佔零售價格六成七，未達世衞建議的七成半，建議政府大幅提高煙草稅一倍，並將多收的稅收用於戒煙服務；又建議煙包上的警示提升為全煙害警示包裝，及將煙草銷售年齡提高至二十一歲等。
接受電話輔導 23%人成功戒煙
港大戒煙熱線表示，提高煙稅有助減少吸煙人口，但本港煙草稅只佔零售價格六成七，未達世衞建議的七成半，建議政府大幅提高煙草稅一倍，並將多收的稅收用於戒煙服務；又建議煙包上的警示提升為全煙害警示包裝，及將煙草銷售年齡提高至二十一歲等。
歡樂時光開打 VR及巨屏幕直播 餐飲生意料增30%
波迷引頸以待的俄羅斯世界盃六月中開打，各賽事約在本港時間晚上六時至凌晨二時上演，球迷看完「早場」小休，再迎接下一場亦不太辛苦。酒吧及食肆視賽事期間為黃金檔期，有派對場所推出虛擬實境（VR）睇波服務，務...
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杭州搗破多個涉黃APP 女大學生宿舍色情直播
杭州警方周三公佈近期搗毁「九月久」、「七色（小公舉）」、「PR社」這三個號稱「美少女直播」的涉黃APP，涉及十多個省份包括廣州、河北、北京、成都等地，抓捕九十三人。當局指不法份子招攬少女做主播，以裸露淫穢色情表演吸引用戶，甚至有女生在大學宿舍進行直播。 今年一月，警方接報 「七色（小公舉）」直播APP平台存在組織淫穢表演，經初查發現，「七色（小公舉）」直播APP平台之前已被國家相關部門責令關停，但該平台運營者又開辦出另一直播平台為「美少女」直播。警方發現該「美少女」直播APP平台亦是一個以組織淫穢色情表演為主的直播平台，平台通過「家族長」招募女主播，女主播以淫穢色情表演的形...
2018-06-01
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專家警告全球暖化 南極冰架崩裂影響深遠
五月天，香港酷熱天氣破了最長日數紀錄，人人長開冷氣避暑，耗電量大增，只求一刻清涼，地球承擔惡果。遠在天邊的南極，一個超巨型冰架去年已出現崩裂，一旦與南極分裂，將令全球暖化問題惡化。香港專家認為，全球暖化負面影響深遠，極地改變是先兆。 美國氣候學家曾經警告，整個地球平均溫度的改變，即使只是幾度，非同小可。「這些變化通常被世界另一邊的變化所抵銷。」全球暖化被指可能跟去年南極洲超大冰架崩裂有關。這個冰架與南極大陸相連，浮於海上，厚約二百至九百米，面積巨大，冰架一旦崩解或融化，將令海面上升。 去年七月，觀察南極洲西部冰棚裂縫多年的科學家表示，「拉森C」（Larsen C）冰架已經斷...
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屋苑連錄用家承接
據星島地產網報道，樓市交投氣氛不俗，用家成入市主力，帶動二手市場紛錄新高成交，其中北角形品頂層天台特色戶，作價2900萬元易手，屬屋苑雙破頂成交，此外，東涌映灣園及元朗朗屏8號亦分別錄得新高呎價成交。 形品特色戶2900萬沽 世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角形品頂層天台特色戶，面積1131方呎，四房一套另設工人套房間隔，附設400呎天台，獲區外換樓客以2900萬元承接，呎價約2.6萬元，屬屋苑雙破頂。 市場上用家加速入市步伐，推動新界區大型屋苑紛錄新高成交，其中，中原東涌映灣園A組副分區營業經理王英堂表示，東涌映灣園16座高層F室，面積563方呎，兩房間隔，以750萬元...
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對歐盟加國徵鋼鋁材關稅 美歐貿戰 杜指跌251點
美股在五月最後一個交易日早段個別發展，杜指初段曾跌一百五十三點，見二萬四千五百一十四點；標指和納指分別跌百分之零點三和升零點一。總統特朗普政府宣佈，會在美國時間午夜開始實施對歐盟、加拿大和墨西哥徵收進...
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銀河唯一挑戰神 意法和格
今晚法國繼續為世界盃備戰，將於主場迎戰意大利。雖然高盧雄雞有射手基奧特腳風正順，但後者也有鋒將巴洛迪利闊別國家隊四年後，上仗取得士哥領軍中立場2:1輕取沙特阿拉伯。兩軍前鋒各有千秋，隨時和氣收場，不妨敲和。 （香港時間周六凌晨3:00開賽） 基奧特向來在國家隊均有上佳演出，近五仗友賽共入三球，包括上場作東2:0擊敗愛爾蘭中收錄一球，該球更令他為法國各賽事合共貢獻三十一球，與剛於周五宣佈請辭的皇家馬德里教練施丹並列史上第四多，如只計現役國腳更屬最多。不過此子坦言更關心如何為國家隊爭取佳績：「能夠與施丹分享紀錄實在令我感到莫大光榮，但我更關心如何與隊友一起為國贏得榮譽。...
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附靜音罩 極速攪拌王
攪拌機速度又創新高，像Philips全新強力攪拌機，攪拌速度高達每分鐘四萬五千轉，隨機更附送靜音罩，將運作聲音大大減低！ 文：阿卓爸爸圖：蔡建新 產品查詢：Philips/2619 9663 打破水果...
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520萬林寶 落地三個月 郭富城揸「新玩具」載靚腿老婆
52歲嘅郭富城榮升爸爸後雖然有女萬事足，但對嫩妻方媛(Moka)都寵愛有加，月前更撇下B女Chantelle，兩夫婦搭頭等艙去杜拜慶祝結婚一周年兼順道「造人」O添！日前晚上，好快要飛去紐約開戲嘅城城，...
2018-06-01
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社論——立法除「膠禍」 不能再拖
有環保團體調查發現，不少商場內的美食廣場，濫用膠餐具情況嚴重，現時全無監管，即使本港已實行膠袋徵費，但市民外出用膳棄掉大量膠餐具，抵消了「走膠」的效果。 政府實行徵收膠袋稅多年，起初見成效，膠袋使用量一度下跌，惟近年又回升，政府有必要檢討膠袋徵費的漏洞，嚴限濫派。減少膠袋未見成效，環保觸覺調查又發現，港九新界十間商場內的美食廣場「濫膠」情況嚴重，市民一頓午餐竟使用十一件即棄膠餐具。由此推算，全港逾萬間食肆每月便耗用十萬件即棄餐具，是膠污染的一大源頭。 推動「用膳走膠」運動，已大有必要，初期應以宣傳為重點，鼓勵食肆多提供可再用餐具，培養市民轉用習慣。不願跟隨的食肆，反對原因，...
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莫雷拉︰不曾認輸
周日沙田賽事之後，莫雷拉將會停賽兩個回合，由於他目前在騎師榜上僅領先潘頓兩場頭馬，復出時將極有可能已被對手越過，不過雷神昨晨強調，自己將奮戰至最後一刻，所以周日將繼續全力數胡，絕不輕易將前領位置拱手讓...
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