﻿被冒名宣傳演奏會 二胡大師怒揭造假

國寶級二胡宗師王國潼及其兒子「二胡王子」王憓疑被盜用名銜及肖像作宣傳。原訂今晚假香港文化中心舉行的一場演奏會，宣傳海報上印有王氏父子的肖像，王憓向本報強調從未答應參與該場演奏會，質疑有人借他們的名氣吸客，已通報海關及尋求法律協助。主辦單位解釋，事源誤信一名贊助人已取得王氏父子同意，結果鬧出今次風波，昨天已決定取消演奏會，並安排退款。



原定今晚八時假文化中心音樂廳舉行的「香港音樂藝術學院藝術家學部室樂演奏會」，宣傳海報寫上「法國五月與香港音樂藝術學院」，而在三名大提琴、小提琴及鋼琴演奏者中，另印有王國潼及王憓的相片，但在表演曲目中，則含糊地介紹二人演奏「中國傳統瑰寶二胡傳世之作」。演奏會門票售價由二百八十至六百八十元不等。



王憓接受本報訪問時指出，他們父子二人對事件感到非常憤怒，直斥是魚目混珠，憂慮有觀眾被誤導。他憶述，今年二月一名姓賴男友人曾向他提及該演奏會，並邀請他們父子參演，他遂建議對方盡快詳洽演出安排及簽訂合約，惟其後多番聯絡對方不果，二人亦將此事擱下，繼續本身的演奏工作。



及至前日，王憓隨父親完成內地巡演回港，準備出席今晚七時十五分假香港大會堂舉行的「二胡大師班」。豈料有購票學生發現兩人「分身有術」，頓感奇怪，遂向王憓查詢，始揭發事件。



王憓強調，有關單位從未跟他聯絡，他亦沒有提供任何相片及資料：「我同爸爸完全無應承參加！」他又稱：「一個喺九龍，一個喺香港，我無可能出席到！」他質疑事件涉不良營商手法及虛假說明，已向海關舉報及交律師處理。



香港音樂藝術學院負責人回應查詢，一直透過贊助商與王氏父子聯絡，承認從未直接接觸二人，約個半月前獲贊助商確認王氏父子同意演出。但是，她其後亦未能與贊助商聯絡，對方原先應允包銷大部份門票及負責演出費用亦全無下文，至前日傍晚登門尋人，對方突以行政問題為由拒絕贊助。她形容對事件亦感突然和無奈，已即時決定取消演奏會並安排退款，預計損失約三十萬元。



法國五月：無跟學院聯辦節目



「法國五月」發言人就事件回應，今年度藝術節並無跟香港音樂藝術學院聯辦節目，對演奏會安排絕不知情，又稱學院未經授權使用藝術節商標及名稱，將保留一切法律追究權利。海關表示已接獲相關舉報，正作出適當的跟進。