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﻿截劫「運金車」 烏龍賊黨中空寶

2018-06-02 列印
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　　粉嶺發生流產劫運金車案，昨午約一時，五十五歲姓曾事主（圖左），駕駛一輛七人車，沿沙頭角公路駛至馬尾下對開時，五六名戴口罩及分持刀錘賊人駕乘三私家車前後夾擊截停及追撞。消息稱，事主的七人車平時用來運送黃金。

　　賊人喝令事主開門不果，擊毀司機位車窗及揮拳毆打欲劫金時，才發覺收錯風，車內沒有黃金，賊人恐事敗跳上前方賊車逃走。事主僅手及鼻部輕傷，拒絕送院。警員接報到場調查，數分鐘後在附近坪輋恐龍坑對開發現一度逃去賊車遭縱火燒毀，但賊蹤已杳。案中事主沒有損失，大埔警區重案組已接手調查，正追緝賊人及調查案件是否與走私黃金有關。

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