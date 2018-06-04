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﻿地監局發展商出辣招遏止 地產經紀毆鬥 扣佣或「停賽」

2018-06-04 列印
■國際金融中心（ifc）一期一個大角嘴新樓盤的展銷廳外，兩批約八名地產經紀因為爭客互毆。網上圖片
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        新盤搶手，經紀為食佣，出盡法寶拉客，競爭激烈，上周接連發生兩宗經紀群毆事件，賣樓處外變格鬥場。地產監管局與多個發展商商議後，昨天決定出「撒手鐧」，禁止地產代理公司的無牌員工參與樓盤推銷，若再有經紀打架則扣減其公司佣金，甚至發「紅牌」，禁止該公司及經紀再參與推銷。

        新盤搶手，經紀為食佣，出盡法寶拉客，競爭激烈，上周接連發生兩宗經紀群毆事件，賣樓處外變格鬥場。地產監管局與多個發展商商議後，昨天決定出「撒手鐧」，禁止地產代理公司的無牌員工參與樓盤推銷，若再有經紀打架則扣減其公司佣金，甚至發「紅牌」，禁止該公司及經紀再參與推銷。
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