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﻿南海風暴增強　挾風雨逼港

2018-06-04 列印
　　熱辣辣的五月天過去，香港或很快迎來今年第一個風球。一股熱帶低氣壓正集結南海海南島以南，影響華南沿岸天氣，預料本港未來數天有狂風驟雨。有歐洲氣象組織預測，該熱帶低氣壓一旦發展成熱帶氣旋，未來數天登陸海南島後，不減弱反而增強，或會「掟彎」迫近香港。

　　歐洲中期天氣預報中心推算，由熱帶低氣壓發展而成的氣旋，將於本周中後期登陸海南島，但不會消散，反而向右九十度「飄移」，直迫香港。

　　天文台表示，該熱帶低氣壓今早十至十一時將進入本港八百公里範圍，明天將升級為熱帶氣旋，為本港帶來較大風雨，仍需考慮其未來移動路徑、海水溫度及大氣環境等因素，才決定會否懸掛一號風球。
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