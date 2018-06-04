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﻿英增學生簽證網上申請 加快審批

2018-06-04 列印
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　　去年九月逾一千一百名本港學生因簽證審批延誤，赴英升學受阻。立法會教育界議員葉建源（見圖）昨引述英國官員解釋，事件涉掃描系統技術問題，英國當局承諾會增設網上申請服務，避免事件重演。

　　葉建源引述英國當局稱，會密切監察今年度的學生簽證申請情況，並提出一連串改善方法，包括新增「Access UK」網上申請服務、增加批核申請人手、加強消息發放等。葉建源提醒學生不能掉以輕心，宜盡早提出申請。
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