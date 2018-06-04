馬季踏入倒數階段，只尚餘十一次賽事，近日大家常談論的話題，總離不開幾個榜尾馬房，有甚麼鬼斧神功令馬房成功達標。不過，筆者就寧願花心思去留意一些有近態而局限於谷草較佳的馬匹之部署，正因為谷草賽只餘下五次，谷戰能手確實要好好把握。 周三谷草第四班一六五○米的一大特色，就是負重磅的馬匹特別多，當中有四匹剛從三班降下，另有幾匹班頂馬列陣。而此場快馬看來並不多，所以筆者認為「超強快駒」的形勢甚為有利，因為此駒跑法非常彈性，估計可跟守中前位置。而此駒上季九戰從未失前五名，當中更兩捷，今季至二月份才復出參賽，或多或少與健康有關，但此駒在總場次518的走勢，看來狀態已漸入佳境。該役此駒以第...

2018-06-04