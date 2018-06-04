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﻿米埔現不明大浮排　疑涉非法捕魚

2018-06-04 列印
■米埔自然保護區泥灘現兩木浮排。
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　　米埔自然保護區懷疑遭人非法捕魚！世界自然基金會（WWF）香港分會表示，上周五野外工作人員巡邏期間，於泥灘觀鳥屋右邊的紅樹林發現兩個來歷不明的木浮排漂浮，面積約八百至一千平方呎，相信或涉及非法捕魚活動。

　　WWF發言人指，以往亦曾有外來人士到米埔保護區非法捕捉彈塗魚，惟今年情況特別嚴重，更首次發現這類來歷不明的木浮排，強調彈塗魚是鷺鳥的主要食糧，若數量減少，將直接威脅鷺鳥數量，而非法捕魚活動亦會嚇走途經米埔的候鳥，影響生態。基金會已設下實時監察系統監視泥灘，並向漁護署及警方要求主動巡邏及執法。

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