﻿規管旺角行人專用區噪音 ﻿政黨倡輪流表演免「﻿殺街」

油尖旺區議會早前以大比數通過決議終止旺角行人專用區，結束長達十八年試行期的「噩夢」。有表演者與政黨昨日在專區試行模擬規管街頭表演，發現表演區音量介乎七十至八十分貝，未有超出原定標準，促請政府收回成命，考慮規管而非「殺街」。



公民黨昨傍晚在近家樂坊一帶的行人專用區，以紅色膠帶劃出兩個面積四十平方米的表演區，多名參演者排隊輪流「上台」，音樂表演限時一小時，動態表演則限時三十分鐘；同時設禁止使用發電機或大型音響設備、緊急情況下須三分鐘「清場」等規定。



街舖店員稱接受



現場所見，兩個表演區相隔約二十米，圍觀市民自覺地站在紅圈外欣賞表演。有份參與表演的花式足球世界盃分站冠軍施寶盛認為，表演者互相尊重，不會「鬥大聲」，能解決原有的噪音問題，希望政府不要一刀切「殺街」，落實發牌制度，「香港值得一個好的街頭表演場地。」



區議員余德寶指，實測期間曾以分貝測量儀量度現場範圍兩米外的音量，只介乎七十八至八十二分貝，未有超出要求，表演者亦有秩序地排隊表演。他認為活動達到一定效果，期望能成為先例讓政府借鏡。



附近的化妝品店職員李小姐指，有感在試驗計劃下聲浪有所收細，形容為「可接受程度」，認同如政府設立規管，可不急於取消專區。但另一間回收店的負責人董小姐則堅持「殺街」，期望政府取消專區後能解決噪音問題。



受訪居民望「殺街」



居於附近大廈五十多年的住客陳婆婆指，「殺街咪好囉，唔使咁嘈，由朝嘈到晚，佢哋有咁大聲開咁大聲，永遠要閂埋房門同窗好焗，好多時嘈到有人撳鐘都聽唔到」。



她樂見區議會通過殺街，「終於有覺好瞓」。



