  • 2018年6月4日 星期一
  • 27º
  • 93%
熱門： 熱帶低氣壓唐琳玲經紀爭客六四29周年小一派位

日報新聞 > 港聞

﻿尖沙咀清晨奪命車禍 送外賣單車漢遭的士撞斃

2018-06-04 列印
■ 單車被的士撞得車胎脫落、車輪扭曲變形。
Previous Next

　　尖沙咀發生奪命交通意外，一名餐廳職員，踏單車送外賣後折返時，遭一輛空載的士從後撞拋五米墮地重傷，報警送院後死亡。警方調查後拘捕的士司機及帶署調查。

　　死者姓王(五十六歲)，居住佐敦道華豐大廈一單位，在吳松街一間茶餐廳任職。昨凌晨近四時，他踩單車外出送外賣後折返餐廳，其間他踩着單車沿廣東道中線向油麻地駛至近柯士甸道港景峰對開時，一輛空載的士由快線切入中線從後駛至，四十一歲姓趙司機不及收掣撞飛單車。

　　單車被撞後，王當場人車分離被拋上的士車頭撞毀大銀幕後，再反彈五米墮地，頭部重傷昏迷路中，單車則撞拋十米外翻側路面，尾輪撞至扭曲。報警後傷者送抵醫院傷重不治。的士司機通過酒精呼氣測試，警員調查以涉嫌危險駕駛導致他人死亡將其拘捕，事後獲准保釋候查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd