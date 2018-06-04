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﻿自焚「火車」倒溜30米 粉麵全焗燶

2018-06-04 列印
■燒焦的粉面散落在後坐上。
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　　屯門發生行駛中客貨車「自焚」驚險意外，一輛兩個月前通過驗車測試客貨車，昨凌晨二時許，由四十七歲姓許司機駕駛，運載一批粉麵駛至屯門公路康景花園對開時，車頭突然冒煙起火。

　　司機見火勢一發一不可收拾，恐被困葬身火海急停車及棄車逃生。疑許棄車時未有拉手掣，客貨車一度溜後約三十米始停下。報警後消防到場迅速將火救熄，但客貨車及車上粉麵嚴重燒毀。消防初步調查相信機件故障引起火警，並無可疑。

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