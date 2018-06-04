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﻿張建宗：青年宿舍計劃共有2800宿位

2018-06-04 列印
　　政府推行青年宿舍計劃，為十八至三十歲的在職青年提供市值租金六成的租住宿位。

  政務司司長張建宗昨在網誌透露，六個推展項目將可提供二千八百個宿位，其中香港青年協會在大埔興建的青年宿舍將提供八十個宿位，最快明年首位落成。

　　而保良局位於元朗馬田壆的青年宿舍可提供一千六百八十個宿位，是現時計劃下最多宿位的項目，預計在二○二一年第三季落成。

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