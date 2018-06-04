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﻿臥底建功 警破販毒集團拘九人

2018-06-04 列印
■臥底警員到娛樂場所蒐證，遇上有人兜售毒品。
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　　不入虎穴，焉得虎子？警方毒品調查科根據線報，過去數個月派出臥底探員往多個娛樂場所蒐證，其間至少五名疑人向臥底探員兜售毒品。上周五見時機成熟決定「收網」，聯同西九龍總區刑事部及機動部隊人員，展開代號「雷霆一八」及「主帥」掃毒行動，一連三日搜查尖沙咀柯士甸道、漆咸道南、金巴利道及山林道共五間娛樂場所，檢獲約五十克可卡因及氯胺酮等毒品，總值約五萬元；六男三女（十八至五十七歲）涉嫌販毒、藏毒及藏有第一部毒藥被捕。

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