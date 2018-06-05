﻿補習天王涉非法接收DSE試題 蕭源夫婦被廉署起訴

十年前曾「貼中」中學會考中文科作文試題「檸檬茶」而聲名大噪的補習天王蕭源，與其考評局前監考員妻子及兩名考評局前口試主考員，昨天被廉署落案起訴，涉嫌非法取用智能電話傳送及接收中學文憑試一六年及一七年中國語文科考試的保密資料及試題。各人明在西九龍裁判法院答辯。



被告為蕭志勇（四十二歲），又名蕭源，為現代教育（香港）有限公司導師，其妻子蔡盈盈（三十三歲），又名蔡怡，為考評局前監考員及現代教育導師；另兩被告為曾任考評局口試主考員的張國權及吳宏樑，同為四十三歲。據悉，蕭、張和吳是大學同學。



屢次「貼中」中文科題



廉署稱，蕭源及蔡盈盈案發時為現代教育中國語文科導師，二○一七年蔡獲一間與現代教育相關的學校提名為文憑試中國語文科監考員，她涉將當年保密試題經手機傳給丈夫蕭源。同年另一名前口試主考員吳宏樑，涉將該年中國語文科考試一個簡介會的保密資料，透過手機傳給蕭源。



兩被控主考員為蕭大學同窗



一六年，另一名前口試主考員張國權，同樣以手機將中文科保密試題傳給蕭源。蕭被控串謀不誠實取用電腦或不誠實取用電腦罪等三項罪名，其妻、張和吳三人被控一項相關控罪，四人獲准保釋，明日在西九龍裁判法院提堂。



現代教育傳訊部負責人稱，事件進入司法程序，暫不作回應。考評局亦不作評論，但指有一系列措施及指引，確保公開考試保密。



蕭源一九九七年樹仁學院（即現在樹仁大學）中文系畢業，取得榮譽文憑及中國語文教育碩士；為中國語文科和中國語文及文化科導師，一五年加盟至現代教育任教。其網頁標榜他曾準確貼中無數公開試題目，又提到他在一六年貼中三題作文題目及考試題型。最為哄動一例，為他於○七年中學會考中文科作文貼中其中一條題目「檸檬茶」，有會考生答模擬答案而被扣分。