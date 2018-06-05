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﻿低氣壓今升級風暴或襲港

2018-06-05 列印
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　　隨着位於南海的熱帶低氣壓殺入本港八百公里範圍，本港昨日開始風急雨大。惟低氣壓走勢未明，天文台最新預測，該低氣壓今日會升級為熱帶風暴，至周末雖有所減弱，卻會向東南方「掟彎」，轉入本港四百公里範圍。

　　天文台署理高級科學主任林學賢表示，熱帶氣旋路徑仍存在不確定性，除了可能移往東南進入南海外，亦有機會直接移向廣東內陸，不排除今日會發出一號戒備信號，本港今周天氣仍會有狂風驟雨。

  澳門氣象局昨晚亦預料，今日會懸掛一號風球。

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