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﻿美股中段升187點

2018-06-05 列印
　　美國股市本周首個交易日中段向好，杜指中段報二四八二二點，升一百八十七點；納指則報七五九七點，升四十三點。滙控美國預託證券價格中段見七十六點九五港元，升零點三五港元；騰訊美國預託證券價格則見四百一十八點三一港元，升三點三一港元。紐約期金中段報每盎司一千二百九十七點三美元，跌兩美元；紐約期油則報每桶六十五美元，跌零點八一美元。
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