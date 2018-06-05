研究顯示，五十至七十歲的女性方面，接受化療組與未接受組未有存在重大差異。中心腫瘤學家阿爾班（Kathy Albain）表示，「有了這項開創性研究的結果，我們現在可以放心讓這種最常見乳癌形式的約七成患者免於接受化療」，又指相關研究結果將來可「減少具有毒性的治療」，對醫生及患者均影響深遠。
初期乳癌約七成毋須化療
研究顯示，五十至七十歲的女性方面，接受化療組與未接受組未有存在重大差異。中心腫瘤學家阿爾班（Kathy Albain）表示，「有了這項開創性研究的結果，我們現在可以放心讓這種最常見乳癌形式的約七成患者免於接受化療」，又指相關研究結果將來可「減少具有毒性的治療」，對醫生及患者均影響深遠。
補習天王涉非法接收DSE試題 蕭源夫婦被廉署起訴
十年前曾「貼中」中學會考中文科作文試題「檸檬茶」而聲名大噪的補習天王蕭源，與其考評局前監考員妻子及兩名考評局前口試主考員，昨天被廉署落案起訴，涉嫌非法取用智能電話傳送及接收中學文憑試一六年及一七年中國...
2018-06-05
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軍方證機師殉職 台F-16戰機墜毀
台灣昨漢光軍事演習首日，一架F16戰機失蹤，當局其後發現部份破損的戰機殘骸、飛行制服布料、機師肩章及三厘米乘三厘米的肉塊，鑑定後證實為吳姓機師，至昨晚軍方證實機師已殉職。 昨日為漢光軍事演習首天，一架隸屬於台灣空軍第12戰術偵察機中隊的F-16戰機，於下午一時四十三分執行任務後，在基隆上空失去蹤影。至昨午三時許，消防接報有行山人士在五分山登山道發現疑為漢光演習墜機殘骸，其後陸續發現一百米長滑坡、飛機殘骸、阻力傘、部份破損的飛行制服布料及機師肩章。至傍晚，官方發現肉塊，經鑑定後證實為飛行員吳彥霆少校，軍方證實吳已殉職，考慮搜救人員的安全，八時後暫停搜索，天亮後立即展開搜索行動...
2018-06-05
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廢核組織用諾獎金資助特金會
去年榮獲諾貝爾和平獎的國際廢除核武器運動組織主動提出，由該組織運用諾貝爾獎的部份獎金，支付本月十二日在新加坡舉行美朝高峰會的開支，包括北韓領導人金正恩的酒店住宿費。 較早前有傳媒報道，北韓政府經濟拮据，無能力負擔金正恩及其代表團前往新加坡旅費、住宿費、保安費及其他後勤開支。新加坡政府日前也表示，願意承擔部份開支，以確保高峰會順利舉行。國際廢除核武器運動組織表示，願意動用諾貝爾獎的一部份獎金，資助這項歷史性高峰會議，包括金正恩的酒店住宿和租用開會場地的費用，目的是推動這次峰會取得成功。該組織的日裔成員川崎哲說：「諾貝爾和平獎包括一筆現金獎。我們提出動用獎金，支付高峰會的開支，...
2018-06-05
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雍景臺橙色大廳溫馨柔和 區內屬名校網
西半山乃是港島傳統豪宅地段之一，加上名校網之優勢，一定備受實力客捧場。今次為大家介紹區內指標屋苑雍景臺的放盤，實用面積逾1128方呎，客飯兩廳間隔分明，廚房更改為開放式設計，擴大廳堂空間。景觀方面，單...
2018-06-05
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美經濟數據向好 意西政局回穩 杜指升178點
美國經濟數據向好，意大利及西班牙均成功籌組新政府，美股昨日高開，杜指開市不久即上升224點，相當於0.9%升幅。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24813，升178點；納斯達克指數收報7606...
2018-06-05
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高路雲考牌戰 俄軍破「土」脫困
莫斯科中央陸軍中場高路雲今季表現出色，獲多家英超球會青睞，曼聯領隊摩連奴早前更到場觀看俄羅斯造訪奧地利的友賽，藉以考察此子。今晚世界盃熱身賽俄軍續有此子壓陣，主場勢取有射手辛克杜辛停賽的土耳其，敲主勝。（香港時間周三凌晨0:00開賽） 高路雲今季於俄超上陣廿七場，共取得五球和四助攻，乃莫斯科中央陸軍中場發電機，多家英超球會均有意羅致他，消息指紅魔領隊摩連奴在上仗俄羅斯作客0:1負奧地利的友賽，更親身到場考察該名中場。此子為公為私，今仗定當全力以赴，帶領這支世盃東道主擺脫近六場友賽不勝的困境。 客軍土耳其射手辛克杜辛近兩場友賽共入三球，但此子今仗需要停賽，勢嚴重影...
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中東Meze 喚醒味蕾
近年灣仔皇后大道東鄰近星街一帶，異國風味小館相繼進駐，地道菜餚風味獨特，環境舒適且氣氛濃厚，性價比也高，不失為約會敍舊好去處。 文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 傳統...
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蜜月贈興 林子善爆婚前情慾對話 愁爆Hea街 諗計拆彈
36歲嘅「綠葉王」林子善，今年4月與拍拖5年嘅女友董佩欣（Kary）拉埋天窗，搞咗個星光熠熠百萬婚禮，近日先有空去日本大阪補度Honeymoon。惜上周突然爆出專一好男人子善，婚前曾與圈中人L小姐「閃...
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社論——重判偷拍 法庭除後患
內地女子唐琳玲用手機在法庭上拍照，當場斷正，即使她諸多辯解，最後逃不過法律制裁，昨天因藐視法庭罪成，被判入獄七日，扣減已還柙日子，昨晚出獄，即時被遣返內地。整件事相當哄動，除了唐本人死不悔改的言論，也涉及本港司法制度的安全，經這次判刑，可以遏止公開法庭內情況的行為。 唐琳玲被判入獄，還要孭上逾十九萬元訟費，若她無法支付，或被申請破產。在庭上拍兩張照，付出代價可不少。對於近日不止一次有人在案件審訊期間違法拍照，今次對唐的判刑，可說是當頭棒喝，尤其對本港司法制度認知不足的內地人，須引以為戒，不要視法庭為「景點」，任何偷拍行為，一旦被發現，必定一身蟻。 法庭重視這案件，是要確保審...
2018-06-05
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潘頓續當勁哥兒
莫雷拉由明晚賽事起停賽兩次，目前在冠軍騎師之爭僅落後三W的潘頓，當然會趁此良機望過頭，而明晚潘頓的八匹座騎多屬牌面馬，確有望連場數胡進佔榜首。潘頓昨晨收操後則表示，對「勁哥兒」和「自由飛翔」的機會最樂觀。 前意大利打吡冠軍「勁哥兒」，前仗在潘頓胯下輕取「事勝意」贏得在港首捷，其後再出跑千八米則跑第四，明晚回師贏馬路程，潘頓分析說︰「『勁哥兒』贏馬的走勢出色，已充分展示出其長途實力，而上場縮程跑千八米落第，只是因未能立即適應步速而已，然而表現卻不差。『勁哥兒』今次再跑贏馬途程當然更合發揮，何況這場不但對手少，而且『事勝意』、『金龍神駒』和『開心日子』均是蹄下敗將，牠只要臨場跑...
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