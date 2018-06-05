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﻿初期乳癌約七成毋須化療

2018-06-05 列印
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　　乳癌為本港女性最常見的癌症，洛約拉醫學中心研究發現，乳癌初期患者約七成可不用接受化療。研究團隊過去檢視一萬多名女性，發現五十歲以下女性不論是否接受化療，結果都類似，而十六至二十五歲的年輕女性，則以接受化療組的治療效果略好。

　　研究顯示，五十至七十歲的女性方面，接受化療組與未接受組未有存在重大差異。中心腫瘤學家阿爾班（Kathy Albain）表示，「有了這項開創性研究的結果，我們現在可以放心讓這種最常見乳癌形式的約七成患者免於接受化療」，又指相關研究結果將來可「減少具有毒性的治療」，對醫生及患者均影響深遠。

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