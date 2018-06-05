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﻿陳茂波：研徵一手樓空置稅已近尾聲

2018-06-05 列印
　　本港樓價頻頻破頂，社會關注政府會否再出招壓抑樓市。財政司司長陳茂波昨在立法會財經事務委員會上指，去年十二月底及今年三月底已落成但未出售的一手單位約有九千個，承認空置數字大，指運輸及房屋局有關一手樓空置稅的研究已接近尾聲，政府會盡快作決定，落實措施會盡快公佈，但重申無意推出資產增值稅。至於有議員提議仿效內地、澳洲等地推出「限購」措施，陳茂波則回應稱，當局有進行相關研究，但不會評論會否實行，以免被市場解讀訊息，對樓市推波助瀾。

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