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﻿大樹倒塌險壓毀運署考場

2018-06-05 列印
　　昨晨八時許，銅鑼灣大球場徑一號運輸署掃桿埔駕駛考試中心發生大樹倒塌意外，後山斜坡一棵八米高大樹突然倒塌壓向中心的辦事處，幸樹身被其他樹木阻擋，無人受傷。

　　報警後建築署安排樹木承辦商到場檢查，初步懷疑天雨引致泥土鬆軟，大樹失去支撐而倒下，初步檢查證實建築物結構無危險，樹木亦沒有阻礙其他道路，故中心的駕駛考試如常進行，事件中無人受傷。事後安排工人以電鋸切開樹身，至下午四時半已全部移走。

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