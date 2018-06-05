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﻿將軍澳站幕門故障 乘客手動拉開

2018-06-05 列印
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　　昨午近二時，港鐵將軍澳線發生幕門故障，一列往康城方向的將軍澳線列車到達將軍澳站後，車長將車門反覆打開三、四次，仍未能成功開啟幕門。未幾多名車站職員趕至處理，車廂內亦響起廣播，要求車內乘客協助手動拉開幕門。

　　事故中，部份幕門打開後又緩緩自動關閉。其後車上乘客被要求離開車廂，月台上一度擠滿大批乘客。同時可見港鐵職員在幕門上方進行檢查，每卡至少有一對幕門被設置成「長開」狀態，由職員協助乘客上落車。

　　港鐵發言人回覆本報查詢時指，受事故影響，將軍澳線行程較往常需時多五至十分鐘。經搶修近一小時，至昨午約二時五十分，幕門完全完成修復，列車服務亦陸續回復正常。港鐵會於收車後調查事故原因。

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