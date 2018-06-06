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﻿蘋果Animoji增新角色

2018-06-06 列印
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　　美國蘋果公司去年推出十周年旗艦機iPhone X，加入動態表情符號「Animoji」，昨天正式發表新行動作業系統「iOS 12」，引入多個新功能，其中Animoji懂做出「伸脷」表情，用戶更可以製作屬於自己的個人角色「Memoji」，與朋友溝通。

　　更新後Animoji將新增「小鬼」、「無尾熊」、「老虎」和「暴龍」四個角色，同時支援「舌頭偵測」功能，捕捉及模擬用戶伸出舌頭的動作。用戶亦可將Animoji應用在最多三十二人同時通訊的「Group Facetime」新功能，以及自行調校膚色、五官和服飾製作Memoji。

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