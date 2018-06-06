  • 2018年6月6日 星期三
  • 27º
  • 95%
熱門： 沙中線唐琳玲一號戒備信號梁游六四晚會

日報新聞 > 港聞

﻿大雨兼爆水管 西環大水浸困車

2018-06-06 列印
Previous Next

　　昨午約一時，西環干諾道西與山道交界在滂沱大雨下，加上發生地底水管爆裂，現場路面疑去水渠瘀塞出現水浸，嚴重時水深逾一呎，有四輛小巴、的士及客貨車路經死火被困（見圖）。報警後要警員到場協助推車解困。

　　另外，受到熱帶低氣壓影響，本港多處地區不時有狂風暴雨，警方及消防處在全港最少接獲十三宗塌樹報告，幸均未有造成傷亡及財物嚴重損毀。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd