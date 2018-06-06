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﻿「無飲管運動」促食肆承諾「走飲管」

2018-06-06 列印
　　香港海洋公園保育基金繼去年首辦「無飲管日」後，今年繼續推出「無飲管運動」，獲二十家本地餐廳支持，逾八百三十間食肆及學校參與。基金推出三大計劃，包括「無飲管夥伴」，承諾全年不主動提供飲管；「無飲管八號」及「無飲管星期五」分別承諾將於每月八日及逢星期五不主動提供飲管予顧客或學生。

　　海洋公園餐飲部高級營運經理李國樑亦宣佈，園內所有餐廳今年起停止供應膠飲管，如客人有需要，亦只會提供紙製飲管，希望藉此教育園內員工及遊客，從而減少製造塑膠垃圾，保護環境。

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