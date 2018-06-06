公務員事務局向四個公務員中央評議會的職方提出有關薪酬調整方案，若職方同意加幅，會盡快提交立法財務委員會審議，生效日期追溯至今年四月一日。
中低層公僕落實加薪4.51%
公務員事務局向四個公務員中央評議會的職方提出有關薪酬調整方案，若職方同意加幅，會盡快提交立法財務委員會審議，生效日期追溯至今年四月一日。
一號波烏龍彈出 天文台捱批
隨著風暴迫近本港，天文台昨早發出今年首個「一號波」，卻罕見地發生「蝦碌」，竟偷步透過手機應用程式發出一號戒備信號，比原訂公佈早了兩小時。天文台事後澄清兼道歉，但是網民群情洶湧，指出若果在更高風球情況下...
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冀法院判兇手死刑 「小燈泡」父親拒接受道歉
台灣四歲女童「小燈泡」二○一六年三月被當街斬首案件，當地高院進行最後審理程序。被告王景玉昨日首度在庭上向小燈泡的父母道歉，惟小燈泡父親劉大經於庭後接受採訪時表示，不接受道歉，並希望法官判處對方死刑。案件押至七月三日宣判。 法官在庭上重述案件發生經過，期間小燈泡母親王婉諭多次落淚，以毛巾拭淚。法官在庭上詢問被告王景玉是否要向被害者家屬道歉，王景玉其後站起，向小燈泡父母所處的方向表示「對不起，請原諒我」。 被告王景玉的辯護律師求情時表示，被告因思覺失調、妄想而犯錯，應受罰也應接受治療，又引用「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」，指不得對精神病患者判處...
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專家恐忽略人權問題 特朗普冀達核協議
美國白宮周一宣佈，總統特朗普和北韓領導人金正恩下周二（十二日）在新加坡舉行的歷史性高峰會談，籌備工作進展良好。兩位領袖暫定於當地時間當天早上九時會面。種種跡象顯示，特朗普盼望利用這個機會，在核武問題上與金正恩達成協議，有專家擔心他會忽略人權和地區性安全問題。 白宮發言人桑德斯周一在新聞發佈會上說：「我們正積極籌備總統和北韓領導人六月十二日的高峰會。我們覺得，事情繼續向前邁進，有良好的進展。」桑德斯說，由軍方、保安、技術和醫療人員組成的先遣部隊已經抵達了新加坡，作最後準備，直至峰會開始。」她表示，在峰會之前，特朗普每天都聽取國家安全官員的匯報，了解北韓和朝鮮半島的最新...
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高鐵效應帶動 九龍站豪宅紛錄破頂成交個案
九龍站上蓋豪宅如擎天半島、漾日居、君臨天下及天璽均於5月錄得成交，但部分業主心雄，叫價高出市價，影響承接力。區內不少放盤連租約，加上高鐵通車在即，吸引投資客和內地客承接，如君臨天下海景單位，業主原叫價...
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納指曾創單日新高 蘋果創新高 市值9428億美元
美國三大科網龍頭周一分別創新高收市，美股周二個別發展，杜指初段在五十點幅度窄幅波動，納指則繼周一創新高收市後，早段創日內新高，見7642點。包括facebook、亞馬遜、Netflix和Google母...
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攻擊線人才濟濟 紅魔夠殺
比利時中堅高柏尼上場熱身賽受傷，今晚主場友戰埃及聯同韋素等傷兵齊缺陣。然而，「歐洲紅魔」勝在板櫈深厚，有盧卡古等數胡有力擊退缺少王牌穆罕默德沙拿的對手，直取主勝。 （now618、633台周四凌晨2:45直播） 躋身比利時二十三人決選名單的守將高柏尼、華美倫和中場韋素預計今仗都因傷無法上陣，但陣中還有中堅維頓漢、艾達韋列特足以擔起後防大旗。攻擊線更人才濟濟，中場奇雲迪布尼、翼鋒夏薩特和盧卡古等全部候命，可延續之前四場友賽勝和各二不敗走勢。 沙拿養傷埃及勢捱打 相反，埃及有沙拿在歐聯決賽觸傷左肩，預計要等到世盃分組賽第二輪才可以復出。缺少了這名利物浦猛將，該隊近兩場友...
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藝壇生力軍Showcase
正值專上院校畢業季節，各大院校與藝術相關學系相繼舉行畢業展，包括《香港公開大學創意藝術學系畢業展2018：PLUS_加//異彩》、《香港知專設計學院：Emerging Design Talents 2...
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戀黃霑14年未能開花結果 「香江才女」林燕妮 肺癌離世 享年75歲
有「香江才女」美譽的著名作家林燕妮，日前因肺癌在養和醫院離世，享年75歲。林燕妮早年活躍Ball場，與黃霑的感情亦最為轟動，惟近年健康欠佳屢出入醫院，已鮮有公開露面；不少圈中人均對林燕妮離世感惋惜難過...
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社論——掛風球「蝦碌」 可一不可再
香港昨天掛起今年首個一號戒備信號，處於戒備風暴狀態，公眾不應太緊張，怎知天文台擺烏龍，提早在手機發出一號波，比原定正式公佈早了兩小時，引來不少質疑。天文台解釋是手民之誤，這對於專業部門來說，是不能接受的，試想像，萬一在懸掛八號風球時搞錯，後果便不堪設想。 氣候資訊，影響市民作息，與經濟運作息息相關，每當八號風球高懸，大部份交通工具停駛、學校停課、股市停開……假設天文台在發出八號風球期間發生手民之誤，影響重大。 天文台指出，不管一號至十號信號，發出前經預報中心人員商討，決定何時生效並向公眾公佈，過程由人手操作，非全由電腦操控，而昨天發生「蝦碌」事故，是有職員「當時有啲嘢唔係好...
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頭號目標——騰煌條件齊備
今日何良出馬五匹不算太多，不過各具實力且當中兩匹是降班馬，又有三匹有配件變動，看動態必是出擊日。留意到何廄五駒當中有兩匹配蘇狄雄，雖然騎者復出後只跑過兩次賽事，現階段是否已重拾節奏也不無憂慮，但若相信人間有情，似乎何良有心造就徒弟盡快開齋，若兩駒臨場分頭非太乏味的話，都值得一試。 第五場四班一六五○米。當中「騰煌」七歲馬盛年已過，今季跑了十仗也未嘗上名，博此類馬反彈無疑有風險。不過留意到此駒在426場次三班谷草此程跑第六名一役，在當晚偏差大利內欄兼場地不利追之下，牠沿途居後兼轉彎走極不利的三疊，但直路上仍可交出強勁衝刺，最後能與「招多福」、「心慷慨」等強手在隔籬左右過終點，...
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