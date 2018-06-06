  • 2018年6月6日 星期三
  • 27º
  • 95%
熱門： 沙中線唐琳玲一號戒備信號梁游六四晚會

日報新聞 > 港聞

﻿中低層公僕落實加薪4.51%

2018-06-06 列印
Previous Next

　　行政會議採納早前公佈的公務員薪酬趨勢淨指標，落實今年公務員加薪幅度建議，高層公務員加薪百分之四點零六，低層及中層公務員加薪百分之四點五一。公務員事務局發言人表示，加薪方案已顧及香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況，以及公務員士氣等因素。

　　公務員事務局向四個公務員中央評議會的職方提出有關薪酬調整方案，若職方同意加幅，會盡快提交立法財務委員會審議，生效日期追溯至今年四月一日。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd