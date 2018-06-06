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﻿美股中段跌54點

2018-06-06 列印
　　美國股市周二中段偏軟，杜指報二四七五九點，跌五十四點；納指則報七六一四點，升七點。滙控美國預託證券價格見七十六點三七港元，跌零點一三港元；騰訊則見四百二十點三七港元，升零點三七港元。

  紐約期金報每盎司一千三百點九美元，升三點六美元；紐約期油則報每桶六十四點八八美元，升零點一三美元。
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