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﻿【懷孕經歷】孕期3項最重要檢查

2018-06-07 列印
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　　第一次懷孕着實有很多憂慮，有些人如驚弓之鳥，少少風吹草動就去醫院做檢查，其實太緊張反而不好，但有3項重要檢查卻一定要做。請登入https://goo.gl/ZmyFXD
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