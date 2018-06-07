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﻿港鐵工程主管試 被揭集體作弊

2018-06-07 列印
■港鐵每天須進行約數十個大大小小的維修工程，專責維修安全的工程主管責任重大。
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　　港鐵專責維修安全的工程主管，該職級的考試昨天被揭發涉嫌造假。有報道指，港鐵職員參與內部工程主管考試前，事先獲發全卷答案；去年以電腦進行的考試，有考官更逐一為考生檢查答案，確保考生答對才交卷。今年其中一次覆核筆試，有考官更一度無視考生互相「抄卷」，縱容作弊。

機電工程署跟進

　　運輸及房屋局局長陳帆指出，機電工程署正跟進事件，強調公眾安全不能妥協，指政府會嚴肅跟進，但認為目前評論監管是否有漏洞則言之尚早。機電工程署表示，非常關注作弊情況，已要求港鐵調查，並提交詳細資料，確保員工考核過程嚴格按照港鐵的規定及指引進行。

　　港鐵就事件回應，會配合政府要求，就事件提交調查報告，又指港鐵會進行徹查，若發現有考核人員的行為未符合公司定下的嚴格指引及要求，會按既定的內部程序嚴肅處理，如有需要亦會安排重考。

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