  • 2018年6月7日 星期四
  • 29º
  • 88%
熱門： 天文台林燕妮病逝紅磡站工程一響即收線唐琳玲

日報新聞 > 港聞

﻿海關檢值690萬元走私紫檀

2018-06-07 列印
Previous Next

　　海關破獲走私受保護紫檀木，在一個由馬來西亞抵港的四十呎貨櫃內，檢獲約五點七噸，總值約六百九十萬元，暫無人被捕。

　　海關表示，關員進行風險評估後，前日在葵涌的驗貨場抽驗一個報稱運載石膏板的貨櫃內，發現石膏板被掏空藏有紫檀木。海關稱，今次是首次發現有走私販以掏空的石膏板走私紫檀木，不排除該批走私貨會經港轉口內地出售。紫檀木為受保護物品，因其生長緩慢，每件成材紫檀木都十分珍貴，有「寸檀寸金」之稱，通常用以雕刻藝術品及製造椅子等家具。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd