海關表示，關員進行風險評估後，前日在葵涌的驗貨場抽驗一個報稱運載石膏板的貨櫃內，發現石膏板被掏空藏有紫檀木。海關稱，今次是首次發現有走私販以掏空的石膏板走私紫檀木，不排除該批走私貨會經港轉口內地出售。紫檀木為受保護物品，因其生長緩慢，每件成材紫檀木都十分珍貴，有「寸檀寸金」之稱，通常用以雕刻藝術品及製造椅子等家具。
海關檢值690萬元走私紫檀
海關表示，關員進行風險評估後，前日在葵涌的驗貨場抽驗一個報稱運載石膏板的貨櫃內，發現石膏板被掏空藏有紫檀木。海關稱，今次是首次發現有走私販以掏空的石膏板走私紫檀木，不排除該批走私貨會經港轉口內地出售。紫檀木為受保護物品，因其生長緩慢，每件成材紫檀木都十分珍貴，有「寸檀寸金」之稱，通常用以雕刻藝術品及製造椅子等家具。
fb又洩用戶資料 供內地手機商取用
facebook醜聞沒完沒了！fb今年三月被揭洩漏逾八千萬用戶資料予英國政治顧問公司「劍橋分析」，影響美國選情，日前再被踢爆十年來跟至少四間中資手機生產商簽訂協議，容許它們存取部份用戶資料，其中包括被...
2018-06-07
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付近133億換美解禁令 中興傳已簽協議
消息靈通人士透露，中興通訊已經與美方簽署一項原則性協議，支付十七億美元（約一百三十三億港元）罰款，換取美國商務部解除美資公司七年內不得供應零件及材料的禁令，讓中興恢復營運。 美國商務部於今年四月頒佈該項禁令，導致中興通訊的業務幾乎陷入癱瘓。 根據最新達成的協議，中興通訊要支付十億美元罰款，另再交四億美元給第三方保管，作為未來可能再作出違規行為的預付罰款。 此外，美國商務部計劃修改雙方於二〇一七年所達成的上一份協議，把中興當時同意繳交的三億六千一百萬美元也計算在內。 換言之，該公司要支付的總金額，達到十七億美元。路透社發佈上述獨家消息，引述消息人士說，中興通訊已於上周末簽署美...
2018-06-07
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美朝峰會下周舉行 球星洛文傳任親善大使
美國總統特朗普與北韓最高領導人金正恩下周二在新加坡聖陶沙島上的嘉佩樂酒店舉行歷史性峰會。美媒報道，與金正恩有交情的前NBA球星洛文將在下周一抵達新加坡，形容他為美朝峰會擔任親善大使的角色。 有傳洛文會在「特金會」舉行前一日抵達新加坡，消息人士向美國《紐約郵報》透露：「不論對洛文的參與有甚麼想法，可以肯定的是收視率會很高。很多時候在涉及複雜外交的情況下，參與國都會派出親善大使，不論你同意與否，洛文是適合人選。」 洛文自一三年以來，曾經五次訪問北韓，並多次獲金正恩接見，但他一直強調自己不是政客或代表美國的大使，只以金正恩朋友的身份前來交流。洛文去年曾經向北韓體育部長贈送特朗普的...
2018-06-07
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高鐵效應帶動 九龍站豪宅紛錄破頂成交個案
九龍站上蓋豪宅如擎天半島、漾日居、君臨天下及天璽均於5月錄得成交，但部分業主心雄，叫價高出市價，影響承接力。區內不少放盤連租約，加上高鐵通車在即，吸引投資客和內地客承接，如君臨天下海景單位，業主原叫價...
2018-06-06
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每手減至500股 新地月底拆細 一手6.4萬入場
目前為最貴入場費藍籌股，每手入場費接近13萬元的新鴻基地產（016），昨天終於從善如流，將每手股數拆細，由每手1000股拆細為500股，在本月29日生效。如果按昨日收市價127.8元計算，屆時每手價值...
2018-06-07
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哀獅抗逆戰
佐敦軒達臣過去半個月已失去英格蘭隊長臂章和歐聯錦標，如今其英軍正選地位亦危在旦夕。幸而，三獅今晚世界盃熱身賽主場鬥哥斯達黎加，領隊修夫基表明會輪換正選陣容，這名廿七歲中場矢言把握機會證明自己，不做廢青！（now618、633台周五凌晨3:00直播） 今季率領利物浦殺入歐聯決賽的佐敦軒達臣，原本預計會像前輩謝拉特般成為紅軍兼英軍雙料隊長。事關他在修夫基接掌三獅帥印後，曾五度戴上隊長臂章領軍。 然而，紅軍上月底歐聯決賽前四天，這名廿七歲中場收到哈利卡尼獲委任為英格蘭隊長的消息。他坦言有點失落：「修夫基在歐聯決賽前的周二打電話給我，告訴我這個決定。那時我正準備對皇家馬德里一戰，沒...
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第三代開售 CLS繼續有型
平治早前在中環Mercedes me新店發表全新第三代CLS，打頭陣來港為CLS450 4Matic版本，售價$899,000起，繼續主打流線有型四門跑車格調。文、圖：彭志揚 第三代CLS應用了品牌新...
2018-06-07
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拖實老公甜到漏返港 新婚阿嬌獲讚「滿分太太」
37歲鍾欣潼（阿嬌）上月和台灣醫生老公賴弘國，在美國洛杉磯舉行結婚派對後，兩人隨即展開蜜月之旅，並於昨晚拖到實恩愛返港。榮升賴太的阿嬌透露，將於12月在港舉行婚禮，生B計劃則要隨緣，更說：「有壓力就生...
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社論——死拖高鐵 自己都內傷
各派議員在高鐵一地兩檢草案委員會激辯之後，草案昨天提交立法會大會恢復二讀，進入立法的第三部曲，亦即最後關頭。現在距高鐵通車日期只餘三個月，若果二讀程序被拖延，政治爭拗沒完沒了，高鐵必不能如期通車，將是社會的一大挫敗。 昨天民建聯公佈一地兩檢民調結果，有六成六受訪者同意在西九高鐵站實施一地兩檢，認為這是最方便和快捷的方案，而指方案沒違反《基本法》的受訪者亦有四成六。類似支持一地兩檢的民調結果，不止一次出現，反映主流民意傾向務實，希望實施一地兩檢，讓高鐵順利通車，不要因為過關程序而淪為大白象。 然而，非建制派議員表明拉布，阻止一地兩檢草案通過，這種政治取向，不但逆民意而行，亦與...
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潘頓起孖落後一W
昨晚賽事唯一錦標是五陵會鑽禧盃，結果由呂廄「傳奇」大熱取勝，騎者潘頓另贏東廄「勁哥兒」，最終更成為騎師王，頭馬總成績只落後莫雷拉一W。至於告東尼與何澤堯亦梅開二度，包括合作為「萬事醒」取得今季第四W。...
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