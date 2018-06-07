美國總統特朗普與北韓最高領導人金正恩下周二在新加坡聖陶沙島上的嘉佩樂酒店舉行歷史性峰會。美媒報道，與金正恩有交情的前NBA球星洛文將在下周一抵達新加坡，形容他為美朝峰會擔任親善大使的角色。 有傳洛文會在「特金會」舉行前一日抵達新加坡，消息人士向美國《紐約郵報》透露：「不論對洛文的參與有甚麼想法，可以肯定的是收視率會很高。很多時候在涉及複雜外交的情況下，參與國都會派出親善大使，不論你同意與否，洛文是適合人選。」 洛文自一三年以來，曾經五次訪問北韓，並多次獲金正恩接見，但他一直強調自己不是政客或代表美國的大使，只以金正恩朋友的身份前來交流。洛文去年曾經向北韓體育部長贈送特朗普的...

2018-06-07