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﻿外傭涉爽身粉混藥　圖「毒害」僱主

2018-06-07 列印
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　　港島蒲飛路翰林軒一單位，前日揭發一名被解僱外傭，離職前以爽身粉混入女僱主的山藥粉中，企圖「毒害」僱主，幸僱主及時發覺未有飲用及報警，警方現仍尋找該外傭助查。

　　據悉，涉事單位男戶主姓張（三十六歲）與三十五歲姓葉妻子育有一名三歲女兒，三個月前聘用一名三十六歲菲籍女傭，其後發覺對方表現欠佳，上月底在翻看家中閉路電視後，發現她鬼鬼祟祟開啟雪櫃移動櫃內物品，有人被質詢時否認，夫婦遂將該外傭解僱。夫婦懷疑對方在雪櫃內一樽用作保健飲用的山藥粉加料，為安全拿去化驗，結果驗出山藥粉中有爽身粉成份，前晚大驚報警。

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