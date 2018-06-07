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﻿林鄭籲就土地供應達廣泛共識

2018-06-07 列印
　　特首林鄭月娥昨出席「城市土地發展研究峰會」時，提到土地供應可說是香港最難解決的問題之一，認為問題關鍵並非香港沒有土地，而是缺乏共識，希望土地供應專責小組進行的公眾諮詢，可達到一個大共識，呼籲各政黨及關注團體在土地供應問題上，考慮香港即時及長遠利益，「多說好，少說不」。

　　她又指，留意到有團體進行的調查顯示，指逾五成受訪者不想政府發展郊野公園，早前亦有團體調查指不想填海，要保護海洋生態；亦可能有務農人士指需要耕田，反對開發農地。

  她認為，若人人都抱這種態度，香港只會裹足不前。

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