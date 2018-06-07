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﻿旅遊業推「Q優點」刺激消費

2018-06-07 列印
　　為配合發展「智慧旅遊」，優質旅遊服務協會在旅遊事務署和香港旅遊發展局支持下，推出手機程式「Q優點」，本月底起可供下載，八月起正式營運。

　　用戶免費登記後，即可透過程式取得商戶即時優惠資訊，從而鼓勵消費。

　　協會主席陳永安指，程式是以定位營銷技術，讓商戶發出優惠吸引附近的遊客和市民參與，效果高於一般隨機或大量派發優惠券，更能達致精準營銷。程式首年預計有四百間商舖參與，目標下載量為約二十萬次。

　　協會將聯同旅發局於各個口岸進行大型推廣，以及在旅發局網站宣傳，以吸引外地訪港遊客下載。

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