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﻿美股中段升224點

2018-06-07 列印
  美國周三股市顯著向好，杜指中段報二五○二四點，升二百二十四點；納指則報七六五五點，升十七點。滙控美國預託證券價格見七十七點四五港元，升零點九五港元；騰訊則見四百二十八點○七港元，升三點○七港元。紐約期金報每盎司一千三百零四點一美元，升一點九美元；紐約期油則報每桶六十四點六八美元，跌零點八四美元。

　　商務部公佈四月份貿易結算數字，美國貿易逆差收縮至七個月來最少的四百六十二億美元，按月跌百分之二點一，低於前月向下修訂後的四百七十二億美元，和分析師估計的四百九十億美元逆差。出口按月升百分之零點三，至二千一百一十二億美元的新高。
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