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﻿擅取129帳戶資料　圖書館員工被捕

2018-06-07 列印
　　康樂及文化事務署昨日公布，轄下香港公共圖書館外判服務承辦商的一名女員工，疑未經授權盜用部分讀者的帳戶資料，當中涉及一百二十九個帳戶，認為事態嚴重報警將涉案員工拘捕。

　　康文署指，被捕涉事員工曾於將軍澳公共圖書館負責處理讀者歸還圖書館資料的工作，現已離職。公共圖書館近期接到登記讀者查詢未能登入其網上帳戶，館方調查後發現這些讀者的帳戶懷疑被未經授權途徑登入後，分別報失及更改帳戶密碼。事件已通知個人資料私隱專員公署，至今成功聯絡八十六名懷疑受影響的讀者。署方上月二十三日報警，警方調查後翌日拘捕一名二十五歲女子，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，調查後已准保釋候查。

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