﻿折返深圳繼續Spa 唐琳玲e道闖港打回頭

在高院違規拍照，被判藐視法庭罪成的內地奇女子唐琳玲，日前因簽證過期被遣返內地，但她沒有回家鄉浙江，一直逗留深圳一間桑拿會所。她在會所度過數天，本報記者發現她昨天有新動作，下午突然離開會所，前往羅湖海關並使用「e-道」，試圖來港，其間被數名入境處職員發現並帶走，之後遣返深圳。她向記者直言猶如「自由人」：「想去哪裏就去哪裏。」



唐琳玲本周一被遣返內地後，入住深圳羅湖區一間桑拿會所，沒有返回浙江老家。記者昨早見她在皇室假期的公眾大堂現身，她甫見有記者，隨即返回女賓部。



至昨午約三時，唐琳玲突然離開桑拿會所，逕自前往羅湖海關，並進入「e-道」，似乎欲過關重返香港，但未知她使用香港身份證，還是內地電子通行證過關。當「e-道」第一道閘開啟，唐琳玲入閘進行指紋檢驗後，第二道閘遲遲未開啟，未幾有數名相信是入境處的職員到來，將唐帶走。



深圳按摩會所度宿數天



約一個多小時後，唐琳玲再度現身，被職員帶返深圳邊境，坐上接駁巴士，返回桑拿會所。其間只見她垂頭喪氣，記者上前請她接受訪問，並為其父親帶話，指她在浙江的家人均十分想念她，希望她盡快回家。唐琳玲回應她經常回家，並稱：「（家人）知道我很堅強，不會擔心我。」她指自己現在猶如「自由人」，生活自由自在，「想去哪裏就去哪裏。」



「家人不擔心，知我堅強」



本報記者日前接觸到身在浙江紹興的唐父，他對女兒獲釋感到高興，期待可以一家團聚，卻一直未能跟唐女取得聯繫。唐琳玲連日來卻「棲身」桑拿會所，身穿睡衣浴袍在場內流連、飲食和休憩，似乎未有與家人聯絡。



唐琳玲於上月二十三日被發現在高院內拍照，之後警方在其手機發現至少三張相片，有法官、律師、陪審團的容貌。她向記者表示，對於被判刑及罰款並不放在心上，她又稱：「今次事件不是一個教訓，但自己仍會深刻記着！現時不會想很多事情，只享受着自由時間。」說罷，她仍不肯透露會何時返回老家，亦未有講述將要前往何處。



