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﻿連場豪雨多區塌樹水浸

2018-06-08 列印
　　風暴艾雲尼襲港下，昨晨本港多處地方出現水浸、塌樹及山泥傾瀉，其中大埔錦山村較為嚴重，村對開馬路水浸成黃河。截止昨傍晚五時，當局共接獲八宗水浸、三十二宗塌樹及兩宗山泥傾瀉報告，幸均無人受傷。

　　昨晨八時二十分，天文台發出新界北部水浸特別報告，新界北部多處有水浸，其中大埔錦山村有大量雨水夾着黃泥從斜路流出馬路成澤國，另上水及沙頭角路亦有水浸，部份車輛死火，要警員協助推車。

　　昨晨六時許，鑽石山港鐵站旁的沙中線地盤，疑因天雨，積水從圍板滲出流向港鐵A2出口，扶手電梯亦被浸濕暫停運作，積水更一度流向大堂，港鐵職員封閉龍翔道及龍蟠苑出口，堆積沙包及清理積水，幸列車服務未受影響。

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