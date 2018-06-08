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﻿休班警涉非禮三女童

2018-06-08 列印
  警方前日拘捕一名休班警員及其一名男友人，涉嫌天水圍區非禮三名女童。

  消息稱，被捕三十二歲姓余休班警員及其二十八歲姓黃友人。

　　二人早前透過網上社交媒體認識三名受害女童，相約在天水圍區見面，其間三名女童分別報稱遭人非禮並報警。

重案組拘兩人

　　新界北警區重案組調查後，前日在屯門及天水圍，分別以以涉嫌「非禮」及「向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為」將兩疑人人拘捕。
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