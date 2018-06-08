﻿「電子版點心紙」18選項 ﻿土地大辯論﻿﻿網上問卷開通﻿

為期五個月的「土地大辯論」進入第二階段，網上問卷昨天開通，供市民回答，形式類似早前派發的實體問卷，以「點心紙」讓市民挑選不同的土地供應選項。



該問卷先簡介土地短缺背景，並嵌入一條約五分鐘的短片，講述土地需求與供應情況，播放一分鐘後方可進入選擇部份。跟實體問卷一樣，網上問卷提供十八個選項，其中四個短中期選項的可供土地面積比率為一成五；至於十個中長期的選項有四個跟短中期供應方法一樣，但假設可發展多一倍，即比率達三成；另有八個概念性選項。



問卷會自動計算所揀選的供應選項涉及土地面積，若總和不足一千二百公頃，系統和彈出提示可再作考慮；若不全選四個短中期選項，更提醒「香港短中期土地短缺最少八百公頃，即使推行全部短中期土地供應選項，仍不足以解決短缺問題」；最後填寫其他意見及個人資料，包括年齡、住屋狀況及居住區域。



議員抨具強烈引導性



立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅形容，網上問卷是「電子版點心紙」，質疑低估部份選項的供應量，舉例指有關東大嶼都會、郊野公園邊陲地等選項則「估足數」，批評有強烈引導性。他憂慮有既得利益團體可聘請公關公司，「有目的地」購買大量太空卡填寫問卷，製造民意，建議小組委託大學做民調，了解真實的民意。



土地供應專責小組主席黃遠輝不同意問卷設計要市民「焗揀」，指短中期和中長期選項的土地潛力逾三千二百公頃，希望公眾可選擇當中的一千二百公頃組合，他又認為面積估算合理，否認壓低數字。



