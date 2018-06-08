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﻿美股中段升135點

2018-06-08 列印
　　美國周四股市中段個別發展，杜指報二五二八一點，升一百三十五點；納指則報七六三八點，跌五十點。滙控美國預託證券價格見七十七點八一港元，升零點五六港元；騰訊則見四百二十六點八六港元，跌二點三四港元。

  紐約期金中段報每盎司一千三百零二點五美元，升一點一美元。
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