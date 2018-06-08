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﻿﻿九巴雨中撞貨車﻿﻿釀五傷﻿

2018-06-08 列印
■受傷的乘客從巴士下車。
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　　大埔汀角路昨日天雨下發生嚴重交通意外，一輛九巴與一輛客貨車相撞後，九巴失控衝上行人路撞山邊大樹停下，報警後警員到場封鎖路面調查及拯救傷者，意外中最少五人受傷，事後由救護車送院治療。受意外影響，現場交通一度受影響，意外原因警方仍調查中。

　　案發於昨午五時許，一輛載着多名乘客的七十五K雙層九巴，沿汀角路向大美督駛至露屏路十號近教育大學附近時，與一輛客貨車相撞。兩車相撞後，巴士失控剷上行人路，再撞向山邊大樹後停下，車頭嚴重損毀，車上有乘客受傷；客貨車亦損毀停路中。

　　警方接報到場封鎖調查，巴士上數名乘客受傷，消息稱，幸各人傷勢不嚴重。救護員到場，兩車最少五名傷者送院，治療後初步均無性命危險。意外後巴士上未受傷乘客，事後自行落車逃離巴士，警方現仍調查意外原因。由於現場部份行車線封閉，交通一度受阻。

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